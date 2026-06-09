En prison: Ndèya beauté face aux douleurs d’une chirurgie esthétique

Depuis un mois, Ndeye Fatou Diatta, plus connue sous le nom de Ndeya Beauté, purge une peine de 6 mois de prison à la Maison d’arrêt pour femmes (MAF) de Liberté 6. Condamnée le 6 juin pour abus de confiance et détournement de fonds à hauteur de 42 millions FCFA dans une tontine qu’elle gérait, elle fait aujourd’hui face à une autre épreuve. Son état de santé inquiète ses proches et amis qui tirent la sonnette d’alarme.





Sortie récemment du bloc opératoire, la jeune femme a subi plusieurs interventions esthétiques notamment un BBL, une augmentation mammaire et une liposuccion. Des actes qui, en dehors des murs, exigent des soins post-opératoires rigoureux, réguliers, presque quotidiens.





Or derrière les barreaux, le suivi devient un combat. Ses derniers visiteurs la décrivent affaiblie, « clouée » entre quatre murs, loin des conditions recommandées pour une convalescence. « Elle a surtout mal au niveau des seins », renseigne une de ses amies. Ces derniers implorent la clémence de l’autorité judiciaire, demandant un aménagement, une prise en charge adaptée.



Pour ce cas, il est important de préciser que la complexité du dossier tient au motif de l’intervention. Sans visée thérapeutique, l’opération esthétique complique la donne.



















































































































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