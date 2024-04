Escroquerie : la notaire Aïssatou Guèye Diagne condamné à deux ans de prison pour avoir grugé plus de 500 millions à un Guinéen

La notaire Aïssatou Guèye Diagne a été condamnée à deux ans de prison assortis de sursis par la Chambre Correctionnel de Dakar pour association de malfaiteurs et d’escroquerie, faux et usage de faux et complicité de ces chefs. Elle devra également payer la somme de 600 millions de nos francs au plaignant. Et son co-prévenu Mansour Ndiaye fiscaliste, a écopé deux ans ferme avec mandat d’arrêt.



Le juge de la première Chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Dakar a rendu son délibéré dans l’affaire portant sur une vente de terrain.



En effet, sur l'économie des faits, il faut retenir qu'Alpha Amadou Diallo est un homme d’affaires de nationalité guinéenne. Il s’était approché en septembre 2020 du' conseiller fiscal qui avait promis de lui vendre un terrain de 1 242 m2 sis aux Almadies, zone 13. Ainsi, Mansour Ndiaye l’a présenté à la notaire Aïssatou Guèye Diagne qui appuie les déclarations de son complice. Subjugué par leurs propos, il a procédé à deux versements de 172 millions de francs cfa et 500 millions de nos francs au service comptabilité de la notaire. Et le sieur Ndiaye lui a fait savoir que la vente sera effective d'ici 3 mois.





Arrivé à terme, la partie civile n'a toujours pas reçu de terrain. Pire, il a constaté que le document que lui avait remis Mansour Ndiaye était un faux. Par la suite, il a allé voir la notaire qui lui à nouveau promis de lui vendre un autre terrain sis à Mermoz, mais il faudrait qu’il verse encore 100 millions.





Comprenant s’être fait abuser Alpha Amadou Diallo met la pression sur la notaire qui ne lui rembourse seulement que les 100 millions de francs Cfa. Sur ces entrefaites, le Guinéen a saisi la justice pour se faire rembourser son argent. Au bout de l'audience, la notaire et son fiscaliste ont été écroués pour escroquerie et abus de confiance, association de malfaiteurs, faux et complicité de faux...































