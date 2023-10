Explosion mortelle d’une bonbonne de gaz à Derklé : Scandale autour d’une affaire explosive !

L’explosion d'une bouteille de gaz, intervenue à Derklé, a décimé la famille Diouf avec un bilan porté à ce jour à 8 morts. Des blessés sont toujours en soins intensifs. Le 2 octobre, la Une du journal Libération rappelle que TotalEnergies Marketing Sénégal avait annoncé le « rappel préventif » des bouteilles de gaz butane orange de 6 et 9 kilogrammes estampillées lot 28. Un «rappel volontaire» d'après TotalEnergies qui n'a mentionné nulle part le drame survenu à Derklé, ni présenté des condoléances.



Selon les informations de Libé, l'enquête de la police a formellement attesté que la bouteille à l'origine du drame fait partie du fameux lot 28. Pire encore, fustige le journal Libération, le 25 septembre alors que Total n'avait pas procédé au « rappel préventif », une autre bonbonne a failli encore exploser à Derklé, une zone sous couverture de TotalEnergies. Dans cette affaire impliquant une bouteille du lot, une autre défaillance est ressortie de l'enquête ouverte par les services du ministère du Commerce.

A. Baldé, le boutiquier qui a vendu la bouteille en cause à C.N.Tall, a affirmé que la bouteille lui a été livrée le 20 septembre par Total, donc bien après le drame «Le distributeur ne nous délivre pas de facture», a-t-il confessé. Au moins trois autres cas similaires sont intervenus à Grand Mbao et Golf.