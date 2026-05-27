Formation du gouvernement : Pastef pose ses conditions pour intégrer la nouvelle équipe

Dans un communiqué, le Comité Exécutif du PASTEF (COMEX) déclare avoir été contacté par la Présidence de la République pour la constitution d’un nouveau gouvernement. Le parti indique qu’il impose ses conditions.



En effet, le communiqué précise que « certains membres » du parti ont été sollicités par les autorités présidentielles dans le but de les convier à une consultation pour la constitution d’un gouvernement.



Le PASTEF, qui se considère comme « parti majoritaire », insiste sur sa volonté de soutenir le Président de la République sans pour autant fermer la porte à une éventuelle collaboration avec le chef de l’État Bassirou Diomaye FAYE. Cependant, le parti envisage de conditionner cette implication à des « orientations programmatiques claires ».



Parmi les demandes exprimées, on retrouve « la fidélité au programme ayant conduit à la victoire de 2024, la clarification de la gestion de la dette souveraine, le blocage des mesures de hausse du coût de la vie, la poursuite des renégociations des contrats stratégiques, la lutte contre la corruption et le contrôle des fonds opaques, ainsi que la gestion des affaires judiciaires en cours et la répartition des portefeuilles ministériels. »



Toutefois, sur le plan formel, le COMEX affirme qu’il est particulièrement vigilant. Il considère que ces entretiens devraient être conduits par l’intermédiaire du cadre institutionnel autorisé du parti, plutôt qu’individuellement avec des membres de base.



Le message indique clairement que « tout militant du Parti qui s’y rendra aura agi à titre personnel », une mise en garde directe contre toute initiative en dehors des voies officielles du mouvement.



































































Walf