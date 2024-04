Général Martin Faye, nommé Haut Commandant de la Gendarmerie nationale : Le gendarme Lakhone demande une amélioration des conditions des gendarmes

Le gendarme Lakhone, en service à Saint-Louis, demande au tout nouveau Haut Commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la Justice militaire, Martin Faye, une amélioration des conditions de vie des gendarmes. Il signale que les gendarmes sénégalais opèrent dans des conditions difficiles pour la sécurité des personnes et de leurs biens. Tout en le félicitant de sa nomination à la tête de la Gendarmerie nationale, il exhorte le successeur du Général de Corps d'Armée Moussa Fall, à plus d’efforts pour faciliter le travail et les conditions sociales des gendarmes.