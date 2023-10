Grands Trains du Sénégal (GTS-SA) : Samba Ndiaye limogé !

Le président Macky Sall, à travers le décret n° 2022 - 1777 du 17 septembre 2022 portant répartition des services de l’État et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères, vient de mettre fin aux fonctions de Samba Ndiaye, directeur général des Grands Trains du Sénégal (GTS-SA).



L’ancien maire de Ndoffane qui a annoncé récemment sa candidature à la candidature à l’élection présidentielle de 2024, a été nommé à ce poste au début du mois d'octobre 2020. Samba Ndiaye a également été à la tête de la société des infrastructures de réparation navale de Dakar (SIRN).