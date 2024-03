Karim Wade jubile : « Je félicite chaleureusement Bassirou Diomaye Faye pour sa victoire éclatante dès le premier tour »

Le candidat du parti démocratique sénégalais recalé par le filtre de la double nationalité, jubile depuis Doha. Karim Meïssa Wade n’a pas attendu les résultats provisoires pour féliciter.

Le candidat exilé sans retenue, s’est adressé au candidat Bassirou Diomaye Faye. « Je félicite chaleureusement Bassirou Diomaye Faye pour sa victoire éclatante dès le premier tour de l’élection présidentielle ».





À l’en croire, « nos concitoyens ne se sont pas laissés manipuler par de basses manœuvres visant à fausser la sincérité du scrutin. La démocratie a gagné », jubile Wade fils depuis Doha.



« Notre participation à ce tournant historique exprime clairement notre désir commun d’un renouveau et d'un avenir meilleur pour le Sénégal. Cette victoire n’est pas une fin en soi. Elle est une première étape qui nous permettra de marcher ensemble, unis par le même désir de justice, de transparence et d’égalité pour notre pays », précise Karim Wade.



Ainsi, il appelle à la réconciliation nationale. « Nous, Sénégalais, devons-nous réconcilier et laisser de côté nos différences pour œuvrer ensemble à la construction du Sénégal de demain. Cela nécessitera, de notre part, un engagement sans faille et un travail acharné. Nous devons mettre l'énergie de notre victoire au service d’actions concrètes qui répondent aux attentes du peuple et qui, comme le veut la jeunesse, posent les fondations d'une société plus juste et plus inclusive », dit-il.



































dakaractu