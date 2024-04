Korité : Le Sénégal célèbre à l'Unisson, le Président Diomaye prie à la Grande mosquée de Dakar

La Korité sera célébrée ce mercredi, à l’unisson, au Sénégal. La Commission de coordination des musulmans du Sénégal (Cms) comme la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire (Conacoc) ont convenu que ce 10 avril est la date de l’aïd-el-fitr.



De son côté, c’est à la Grande mosquée de Dakar que le Président Diomaye Faye va effectuer la prière. Hier mardi, la commission d’organisation de ladite mosquée, en coordination avec les équipes de la présidence et les services de sécurité, ont apprêté les lieux pour que les choses se passent convenablement.



«Toutes les dispositions nécessaires ont été prises. Tout ce qui peut rendre l’organisation parfaite, nous l’avons fait», a dit Matar Samb membre du comité d’organisation de la grande mosquée au micro de la Rfm.





Lui et ses camarades ont été renforcés par des hommes de la police afin de prendre les devants, pour ce qui est de la sécurité. Et une réunion de coordination avait même été tenue avec les équipes de la présidence.







































































































