L' ONU exige une enquête internationale sur les fosses communes découvertes à Gaza

Au 200e jour du conflit, les Nations unies ont demandé mardi l'ouverture d'une enquête internationale sur les informations faisant état de fosses communes dans deux hôpitaux de Gaza détruits lors de sièges israéliens, estimant que des crimes de guerre pourraient avoir été commis.



- La Défense civile de Gaza a affirmé avoir exhumé ces derniers jours 340 corps de personnes tuées et enterrées par les forces israéliennes dans des fosses communes, notamment à l'intérieur de l'hôpital Nasser de Khan Younès. L'armée israélienne a rejeté les allégations palestiniennes et a déclaré avoir exhumé des corps pour tenter de retrouver des otages enlevés par le Hamas en octobre.



- Le Hezbollah a déclaré avoir lancé une attaque de drone visant des bases militaires israéliennes au nord de la ville d'Acre. Il s'agit de l'attaque la plus profonde en territoire israélien depuis le début de la guerre à Gaza. Le groupe soutenu par l'Iran dit avoir visé deux positions militaires israéliennes en riposte à la mort d'un de ses membres.



- Depuis l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre, qui a fait 1 170 morts, l'offensive militaire israélienne a fait en retour plus de 34 183 morts, selon le dernier bilan du ministère de la Santé du Hamas, qui fait également état de 77 143 blessés.



Les allégations israéliennes contre l'Unrwa avaient provoqué en janvier le gel des financements d'une quinzaine de donateurs comme les États-Unis et le Royaume-Uni. Depuis, nombre d'États ont rouvert leurs caisses.



Le chef de l'Unrwa, Philippe Lazzarini, a dit "espérer qu'avec le rapport (Colonna) et les mesures que nous allons mettre en oeuvre, le dernier groupe de donateurs aura suffisamment confiance pour revenir comme partenaire de l'agence".



Le patron de l'Unrwa pense tenir financièrement "jusque fin juin" et fonctionner "pour l'instant au jour le jour" grâce à la collecte de "100 millions de dollars" de dons privés, "signe extraordinaire de la solidarité du terrain".



Les États-Unis vont débuter "très prochainement" la construction d'une jetée à Gaza, destinée à faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire dans le territoire palestinien.



"Tous les navires nécessaires sont dans la région méditerranéenne et se tiennent prêts", a annoncé aux journalistes le porte-parole du Pentagone, Pat Ryder, à propos des embarcations qui transportent l'équipement pour le projet de jetée. "Nous sommes en mesure de commencer la construction très prochainement", a-t-il ajouté, sans préciser de calendrier.



Face aux retards et blocages d'Israël concernant la livraison par voie terrestre d'aide humanitaire dans la bande de Gaza, le président américain Joe Biden avait annoncé début mars la construction d'un port artificiel. Ce port maritime temporaire doit permettre à des navires militaires ou civils de déposer leur cargaison. L'aide doit ensuite être apportée par des navires de soutien logistique jusqu'à une jetée sur la côte.





Le mouvement islamiste libanais Hezbollah a annoncé mardi soir avoir lancé des dizaines de roquettes sur le nord d'Israël, en représailles à la mort de deux civils dans le sud du Liban dans une frappe imputée à Israël.



Les combattants du Hezbollah ont tiré "des dizaines de roquettes Katioucha" sur le nord d'Israël "en réponse aux attaques de l'ennemi israélien (...) sur des maisons de civils, tout particulièrement le massacre à Hanine et la mort de civils", a indiqué le mouvement dans un communiqué.



Le chef de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) a réclamé mardi une enquête du Conseil de sécurité sur les attaques d'Israël contre les Nations unies, dont 180 employés ont été tués dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre en octobre.



"J'ai demandé aux membres du Conseil de sécurité une enquête indépendante en responsabilité pour le mépris flagrant à l'égard des locaux de l'ONU, du personnel de l'ONU et des opérations de l'ONU dans la bande de Gaza", a martelé le patron de l'Unrwa.



Une évacuation de plus d'un million de civils de Rafah n'est "pas possible" dans les conditions actuelles, a prévenu mardi un responsable du CICR, alors qu'Israël menace de lancer une offensive terrestre contre cette ville de la bande de Gaza.



"Quand on voit le niveau de destruction dans le secteur central (de Gaza) et dans le Nord, on ne voit pas très bien vers où les gens pourraient être déplacés et où ils pourraient avoir des abris décents et des services de base", a-t-il ajouté. "Donc aujourd'hui, avec les informations dont on dispose (...), on ne considère pas possible une évacuation massive."





Les États-Unis veulent "voir de vrais progrès" au sein de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) avant de reprendre leur financement de cette organisation, a dit mardi un porte-parole de la Maison Blanche.



"En ce qui concerne notre financement de l'Unrwa, il est toujours suspendu, nous devrons voir de vrais progrès avant que cela ne change", a dit John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale.





Des secouristes ont affirmé mardi à l'AFP qu'une frappe israélienne avait tué deux civils d'une même famille, une femme et une adolescente de 12 ans, dans le sud du Liban.



Selon une source de la Défense civile libanaise, "une femme d'une cinquantaine d'années et une fille de 12 ans ont été tuées". L'agence de presse officielle ANI a confirmé ce bilan, ajoutant que "six autres personnes ont été blessées dans une frappe aérienne ennemie sur une maison de Hanine", près de la frontière israélienne.





La Norvège, qui préside le groupe des donateurs pour la Palestine (AHLC), a exhorté mardi tous les pays à reprendre leurs aides à l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa).



Cet appel survient au lendemain de la publication d'un rapport d'experts mandatés par l'ONU qui ont conclu que l'Unrwa manquait de "neutralité" dans la bande de Gaza mais aussi qu'Israël n'avait pas fourni la "preuve" de prétendus liens de certains membres avec des "organisations terroristes".



"Je suis très heureux que des pays comme l'Australie, le Canada, la Finlande, l'Allemagne, l'Islande, le Japon et la Suède soient déjà revenus sur leur décision et aient repris leur financement à l'Unrwa", a dit le chef de la diplomatie norvégienne.