DERNIÈRE MINUTE... Les deux annonces de Sonko aux sénégalais (message)

Ousmane Sonko, le Président de Pastef et premier ministre du Sénégal a pris sa plume pour s’adresser aux sénégalais. Dès les premières lignes de son texte, dédié aux militants de son parti, il a informé avoir présidé la première réunion du Bureau politique de leur formation politique.



Aux sénégalais, Ousmane Sonko d’annoncer : «Notre véritable lutte vient de démarrer : celle de la libération du peuple sénégalais par la réussite de notre combat pour la souveraineté, la bonne gouvernance et la juste et équitable redistribution de nos richesses.»



Le leader des «Patriotes» déclare que son parti sera le fer de lance de ce nouvel épisode de notre aventure commune. Et, à ce titre, il assure : «Tout ce que je peux vous promettre, c’est que nous réussirons, inchallah».



Il ajoutera que la relance des activités politique du parti, démarrera par sa restructuration. Et bout du processus, un congrès sera organisé dans quelques mois.



D’ailleurs, pour ce qui est de l’option panafricaniste et souverainiste de son parti, Ousmane Sonko annonce une tournée : «Nous projetons une tournée, sur invitation de nos partenaires, qui devrait démarrer par les étapes de la Guinée Conakry, du Mali, du Burkina Faso et du Niger.»



Sonko a aussi annoncé qu’il accueillira, dans le même registre, du 14 au 18 mai 2024, une délégation des «insoumis» de la France, composée d’élus et conduite par l’homme politique français Jean Luc Mélanchon.







































































Igfm