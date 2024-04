Le président américain Joe Biden a déclaré qu'une enveloppe de 61 milliards de dollars serait mis à la disposition de Kiev dès qu'elle serait approuvée par le Sénat.



Après l'approbation du programme par la Chambre des représentants, Joe Biden a assuré à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky que cette enveloppe contribuerait à maintenir la stabilité financière du pays et à reconstruire ses infrastructures essentielles.



Pour le Président ukrainien, qui rencontrait des membres du Congrès à Kiev, le projet de loi est "historique". "Nous avons discuté de la manière dont nous pouvons nous empresser, après la décision, d'obtenir un ensemble de mesures de soutien militaire qui sont cruciales pour nos soldats sur le champ de bataille", a-t-il affirmé.



Pendant ce temps, les ministres des affaires étrangères et de la défense de l'Union européenne, réunis au Luxembourg, ont convenu que l'Ukraine avait besoin de meilleures défenses aériennes, mais n'ont pas voulu s'engager à lui fournir des systèmes de défense Patriot. Les représentants ont déclaré qu'ils préfèrent se concentrer sur l'argent qu'ils consacrent à l'aide à l'Ukraine.



Josep Borrell, le Chef de la diplomatie européenne, a affirmé "Je suis désolé, mais je n'ai pas de Patriot ici à Bruxelles. Les Patriot sont dans les capitales, et c'est à elles de prendre les décisions. Je tiens à insister sur le fait qu'un lanceur sans intercepteur ne sert à rien et que les intercepteurs sans lanceur ne servent à rien non plus. Nous avons donc besoin des deux."



Jusqu'à présent, seule l'Allemagne a fourni des systèmes de défense Patriot à l'Ukraine, alors que le pays dit en avoir désespérément besoin pour repousser les frappes aériennes russes.



L'aide américaine à l'Ukraine devrait être approuvée par le Sénat ce mardi.