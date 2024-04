LA 136E ÉDITION DU PELERINAGE MARIAL DE POPENGUINE, PROGRAMMÉE DU 18 AU 20 MAI

La 136e édition du pèlerinage marial de Popenguine, prévue du 18 au 20 mai, portera sur le thème « Avec Marie notre mère, marchons ensemble pour un Sénégal de justice et de paix », selon l’annonce faite par le comité national d’organisation.



Ce thème appelle les fidèles catholiques du Sénégal et des pays voisins à se rassembler pour prier devant Notre Dame de la Délivrance de Popenguine, afin de promouvoir la justice et la paix dans la région, comme l’indique un communiqué officiel.



L’animation de cette cérémonie religieuse sera assurée par la coordination des chorales du Nord et du Diobass, selon les précisions fournies par le comité d’organisation du pèlerinage Marial de Popenguine.



Le document adressé aux paroisses du pays met en avant le diocèse de Thiès, qui sera particulièrement honoré lors de cette édition. La messe solennelle du lundi 20 mai sera célébrée sous la direction de Mgr André Guèye, évêque du diocèse.































































































Rts