LE CHEF DE L’ÉTAT ORDONNE LA PUBLICATION DES RAPPORTS DE L’OFNAC, DE LA COUR DES COMPTES ET DE L’IGE

Lors du Conseil des Ministres tenu ce mercredi 17 avril 2024 au Palais de la République, le Chef de l’État, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a ordonné la publication des rapports de trois institutions clés : la Cour des Comptes, l’Inspection Générale d’État (Ige) et l’Office National de Lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC) pour les cinq dernières années (2019, 2020, 2021, 2022 et 2023).



A l’occasion, le Président Bassirou Diomaye Faye a demandé au ministre de la Justice, Garde des Sceaux, de finaliser avant le 15 mai 2024, un projet de loi sur la protection des lanceurs d’alerte.



Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a insisté sur la politique de transformation de l’Administration publique, autour des principes partagés du « Jub, Jubal, Jubanti », afin de bâtir une Administration performante au service des Sénégalais.



Il a rappelé à cet effet en Conseil des ministres les principes partagés du « Jub, Jubal, Jubanti », afin de bâtir une Administration performante au service des Sénégalais et des intérêts du Sénégal.



Dans cet esprit, il a demandé au Premier ministre de préparer un projet de décret relatif à l’appel à candidatures pour certaines hautes fonctions dans les secteurs public et parapublic.



Le président de la République a demandé également au Premier ministre et au ministre en charge de la Fonction publique de finaliser, dans les meilleurs délais, un projet de loi relatif à l’accès à la fonction publique, en vue d’assurer l’égalité des chances d’accès aux emplois et fonctions dans l’administration publique.



Le chef de l’Etat a aussi invité le Premier ministre à préparer la tenue de la Journée du Dialogue national le 28 mai, sur le thème prioritaire de la Réforme et la Modernisation de la Justice.



Il a, par ailleurs, demandé au Premier ministre et aux membres du Gouvernement de veiller à la sécurisation des données dans le secteur public, à la Présidence de la République, à la Primature et dans les ministères en particulier.



A ce sujet, le président de la République a invité le ministre en charge du Numérique à présenter prochainement en Conseil des Ministres, un projet de loi d’orientation sur les données et leur sécurisation conformément à la politique de promotion de la souveraineté numérique.































Rts