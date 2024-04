LE DIÈSE DE SARA: PATIENCE LE PEUPLE! « LE PROJET » EST EN GESTATION

L’annonce selon laquelle la rédaction du « Projet » ne fait que commencer, alors qu’il était présenté comme prêt à être mis en œuvre dès le début du mandat, soulève des doutes sur la préparation et la planification du gouvernement. Comment un projet aussi crucial a-t-il pu être lancé sans contenu substantiel ? Cette question me laisse perplexe, tout comme beaucoup d’autres citoyens sénégalais.



Certes, il est encourageant de voir que des mesures sont prises pour remédier à cette lacune. La mise en place d’un comité technique chargé d’élaborer le document est une étape dans la bonne direction. Cependant, cela soulève des préoccupations quant à la capacité du gouvernement à mettre en œuvre efficacement ses politiques sans un plan solide dès le départ.



Il est également troublant de constater que, en attendant la finalisation du « Projet », le Plan Sénégal émergent (PSE) continuera d’être le cadre de référence. Cela soulève la question de savoir si les politiques mises en œuvre seront véritablement alignées sur les besoins actuels et futurs du pays, ou si elles seront simplement des prolongements du passé.



En fin de compte, ce qui importe le plus, c’est l’impact sur la vie des citoyens . Les priorités énoncées pour le « Projet » – telles que la jeunesse, l’éducation, l’emploi et la lutte contre la pauvreté – sont essentielles pour le développement du pays. Il est crucial que ces priorités soient traitées avec sérieux et diligence, quel que soit le retard pris dans l’élaboration du document.



En tant que nation, nous méritons des réponses claires et des actions concrètes de la part de nos dirigeants. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre du temps et des ressources précieuses dans des initiatives qui ne sont pas bien planifiées. Il est temps que le gouvernement prenne ses responsabilités et mette au monde enfin ce « bébé » tant vanter .



SARA JUPITER