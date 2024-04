LE PRÉSIDENT BASSIROU DIOMAYE FAYE ANNONCE LA CRÉATION D’UNE DIRECTION DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DE L’INSERTION DES DIPLÔMÉS DE L’ENSEIGNEMENT ARABE

Le Chef de l’État Son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye a annoncé lors du Conseil des ministres de ce mercredi, la création à la Présidence de la République d’une Direction des Affaires religieuses et de l’Insertion des diplômés de l’Enseignement Arabe.



Selon le communiqué, cette direction comprendra le Bureau des affaires religieuses et le Bureau de l’insertion des diplômés de l’enseignement arabe.



En outre, le Président de la République a annoncé son intention de poursuivre ses déplacements dans les cités et foyers religieux du pays. Cette démarche s’inscrit dans la volonté de réaffirmer son engagement constant à améliorer la vie communautaire et religieuse pour un Sénégal plus juste et prospère, dans la paix, la stabilité et la concorde nationale.











































rts