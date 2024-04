LES NOUVELLES ATTRIBUTIONS DU MINISTRE DE L’URBANISME, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L’AMENAGEMENT DES TERRITOIRES

Le président de la République Bassirou Diomaye Faye a fixé les attributions du ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires, à travers le décret 2024-959.



Le décret souligne clairement le rôle du ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires dans l’exécution de la politique définie par le Chef de l’État dans les domaines spécifiques de l’urbanisme, de la gouvernance territoriale et de l’aménagement des territoires.



Cette description implique que le ministre est responsable de traduire la vision et les priorités du Chef de l’État en actions concrètes dans ces domaines. En d’autres termes, le ministre doit travailler à la mise en place des politiques, des programmes et des projets qui correspondent aux orientations stratégiques du gouvernement en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire, tout en tenant compte des enjeux de gouvernance territoriale.



Ainsi, le décret n° 2022-1804 du 26 septembre 2022 relatif aux attributions du ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique et le décret n° 2022-1809 du 26 septembre 2022 relatif aux attributions du Ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires sont abrogés.





























































































Rts