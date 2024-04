LIEUX SAINTS DE LA CHRETIENTE| LE CINPEC VEUT CONVOYER 350 PELERIN

Les inscriptions pour le pèlerinage aux lieux saints de la chrétienté ont ouvert leurs portes ce lundi, selon l’annonce faite par le Comité interdiocésain national des pèlerinages catholiques (Cinpec).



Prévu du 24 août au 15 septembre 2024, cet itinéraire spirituel emmènera les participants de Dakar à Rome, puis à Jérusalem, Lourdes, Saint Jacques de Compostelle, Fatima, avant de revenir à Dakar, tel que précisé dans le communiqué.



Le Comité envisage d’accueillir 350 pèlerins, répartis en sept groupes de cinquante personnes chacun.



Il souligne que ce grand moment de la vie de l’Eglise sera placé sous le signe évangélique de la paix. Il annonce qu’il compte convoyer 350 pèlerins, répartis en sept groupes de 50 personnes. Le prix subventionné est fixé à trois millions cinq cent mille CFA.





‘’Les inscriptions sont ouvertes à compter du 08 avril 2024, à la permanence du CINPEC, contigüe au Collège de la Cathédrale de Dakar, tous les jours ouvrables, excepté le samedi, de 09h à 13h et de 14h à 18h’’, précise le communiqué.



Le CINPEC rappelle que le prix susmentionné, non remboursable pour les associations, institutions, amicales, mairies et ministères, recoupe en réalité la totalité des frais de séjour, d’hébergement, de restauration, de transport et d’assurance.



‘’En conséquence, les frais d’annulation sur ce package de prestations sont évalués à 30% au 30 juillet 2024 et à 100% au 15 août 2024’’, précisé le communiqué.



Le CINPEC signale que ‘’les futurs pèlerins seront soumis à une visite médicale d’aptitude auprès de médecins agréés par le Ministère en charge de la Santé’’, avec une limite d’âge ‘’fixée à 70 ans’’.











































Rts