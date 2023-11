La réaction pleine d'émotions du papa de Tapha Tine, fier de la victoire de son fils

On loue souvent le caractère inconditionnel de l’amour maternel et la force de son instinct. Mais, le lien qui unit un père à son enfant est tout aussi puissant. La réaction du pater du lutteur Tapha Tine, après la victoire de ce dernier, est assez révélateur.



Assis parmi le public, "Pa Tine", comme on le surnomme, a assisté, chapelet en main, au combat de son fils, veillant sur lui. Fort heureusement, Tapha, quoi que malmené par son coriace adversaire, finira par triompher.



Comme vous le voyez dans cette vidéo de dakarposte, qui est en train de pulvériser le nombre de vues, le papa du "champion des Baol-Baol", Gningane Tine, étreint par l'émotion, ne cessait de répéter : "Alhamdoulilah"



Qui disait que : " l’amour d’un père ne meurt jamais, il veille, de près ou de loin, toujours sur les siens" ?









njaydakarposte@gmail.com