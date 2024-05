BIRAME SOULEYE DIOP ET YANKHOBA DIÉMÉ DÉMISSIONNENT DE LEURS FONCTIONS LOCALES

es ministres Birame Soulèye et Yankhoba Diémé ont tous deux annoncé leur départ de leurs postes respectifs de maire et de président du conseil départemental de Bignona.



Biram Soulèye Diop, ministre de l’Energie, du Pétrole et des Mines, a choisi de quitter son poste de maire, mettant ainsi fin à sa fonction de maire de Thiès Nord. Il a démissionné de son poste de maire de Thiès Nord, informe Ousseynou Ly, ministre-conseiller, porte-parole de la Présidence sur X.



De même, Yakhoba Diémé, ministre du Travail et des Relations avec les institutions, a également démissionné de son rôle de président du conseil départemental de Bignona.



Cette décision intervient dans le contexte d’une mesure visant à mettre fin au cumul de fonctions pour les ministres et députés. Le 5 mai était la date limite fixée pour que les membres du gouvernement ayant un mandat électif abandonnent leurs autres fonctions.



Cette mesure a été annoncée dès la nomination d’Ousmane Sonko, qui avait prévenu que tous les membres de la nouvelle équipe gouvernementale détenant un mandat électif devraient abandonner leurs autres fonctions dans un délai d’un mois.











































































Rts