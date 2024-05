ÉMIGRATION IRRÉGULIÈRE | INTERCEPTION AU LARGE DE GORÉE D’UNE PIROGUE AVEC 164 CANDIDATS

La Marine nationale a annoncé avoir intercepté, hier, au sud de l’île de Gorée une pirogue transportant environ 164 candidats à l’émigration irrégulière, comprenant des Sénégalais et des ressortissants étrangers.



Parmi les passagers de cette embarcation, on compte 11 femmes et dix-huit mineurs.



Cette interception s’est déroulée dans le cadre d’une opération Aero maritime menée en collaboration avec l’armée de l’air.



Il s’agit de la deuxième pirogue de migrants arraisonnée au large de Dakar par la Marine nationale en un peu plus de 48 heures.































































































RTS