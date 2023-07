Le Commandant Babacar Ndiaye à la tête de l'opération : Les voleurs du domicile de Malick Thiandoum appréhendés par la Brigade de Recherche de Gendarmerie de Dakar Faidherbe

Le 28 juin, veille de la Tabaski, le domicile du célèbre journaliste Malick Thiandoum à Mariste a été la cible d'un cambriolage douloureux. Les malfaiteurs, après s'être introduits dans l'immeuble vers midi, ont dérobé de nombreux biens, y compris le Grand Boubou que le journaliste avait prévu de porter pour la fête. Cependant, grâce aux efforts acharnés de la Brigade de Recherche de Gendarmerie de Dakar Faidherbe, dirigée par le Commandant Babacar Ndiaye, les malfaiteurs ont finalement été arrêtés, et certains des biens volés ont été récupérés, bien que la télévision ait été retrouvée cassée, d'après les informations exclusives de Léral.net.



Le cambriolage du domicile de Malick Thiandoum a suscité l'indignation et l'inquiétude au sein de la communauté. Les malfaiteurs ont profité de l'absence du journaliste pour pénétrer dans l'immeuble et piller les lieux. Ils ont emporté une grande quantité de biens, y compris des objets de valeur sentimentale tels que le Grand Boubou prévu pour la fête religieuse. L'impact émotionnel de cet acte malveillant a été particulièrement douloureux pour la victime.



Face à cette violation de la sécurité de la résidence du journaliste, la Brigade de Recherche de Gendarmerie de Dakar Faidherbe a rapidement pris l'affaire en main. Sous la direction du Commandant Babacar Ndiaye, les enquêteurs ont déployé tous leurs moyens pour identifier et appréhender les coupables. Leur travail minutieux et leur dévouement ont finalement porté leurs fruits, permettant l'arrestation des malfaiteurs responsables du cambriolage.



Grâce aux efforts conjoints des enquêteurs de la Brigade de Recherche de Gendarmerie de Dakar Faidherbe, les malfaiteurs ont été localisés et appréhendés. L'arrestation a eu lieu le vendredi soir à Yoff, dans l'appartement meublé d'un des suspects. Cette opération couronnée de succès a permis de récupérer certains des biens volés. Cependant, il est regrettable que la télévision, l'un des objets dérobés, ait été retrouvée cassée, ce qui souligne l'importance de la diligence dans la restitution des biens volés.



Birame Khary Ndaw