Le procès des Sénégalais arrêtés à Rabat s'ouvre aujourd'hui- La FSF mandate un cabinet d'avocats pour la défense

Le procès des 18 supporters sénégalais arrêtés à Rabat s'ouvre ce jeudi 22 janvier 2026 devant le tribunal de première instance de la ville de Rabat.



Pour rappel, ils ont été interpellés suite à des incidents de vandalisme et de troubles à l'ordre public survenus lors de la finale de la CAN 2025 entre le Sénégal et le Maroc le 18 janvier dernier.



Après une prolongation de leur garde à vue décidée mardi, les prévenus ont été placés en détention préventive à la prison d'El Arjat 1 en attendant l'audience de ce jour prévue à 12h30.



Il nous revient que la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a mandaté un cabinet d'avocats pour assurer leur défense, et le gouvernement sénégalais assure suivre le dossier de près.