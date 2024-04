Levée du corps de Boun Abdallah Dionne : Ousmane Sonko blanchit et rend hommage à l’ancien PM

Le décès de l’ancien Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne a été une grande perte pour le Sénégal. En tant qu’ami et frère, mais aussi en tant que responsable, le nouveau ministre Ousmane Sonko a effectué le déplacement à la levée du corps du défunt à l’hôpital Principal de Dakar. Il s’est incliné devant sa mémoire.

Marqué par la nouvelle du rappel à Dieu du défunt candidat à la présidentielle dernier, Ousmane Sonko a tout de même rendu un hommage particulier à ce dernier avant de revenir sur ce qui le liait avec l’ancien PM malgré leur différence de camp. Après les rumeurs sur le décès de Boun Dionne, juste après sa sortie de prison et en pleine campagne électorale, Ousmane Sonko a confié avoir contacté le disparu pour se rassurer.

« J’ai essayé de voir son état de santé juste après qu’on avait annoncé pour une seconde fois son décès, lorsque j’avais appris la nouvelle, j’étais avec le Président Diomaye qui m’avait dit d’essayer de le contacter alors qu’on était en pleine campagne, c’est là que Cheikh son frère m’a rassuré mais avait jugé faible son état de santé », a indiqué le Premier ministre. La cérémonie de levée du corps de Mahammed Boun Abdallah Dionne s’est déroulée sous la présence de plusieurs autorités dont le nouveau ministre de l’intérieur, le président de l’Assemblée nationale et autres. Revenant sur les qualités du défunt, Ousmane Sonko a beaucoup salué la sobriété et la transparence qu’a su montrer l’homme d’État depuis ses fonctions dans le gouvernement du Sénégal.



Pour le nouveau chef du gouvernement, sa présence d’aujourd’hui est plus que nécessaire pour présenter les condoléances du gouvernement. Il a saisi l’occasion pour exprimer toute la volonté manifestée par le nouveau président de la République Bassirou Diomaye pour que toutes les dispositions soient prises pour l’enterrement de Boun Dionne dans les meilleures conditions.



































































































dakaractu