Ligue des champions : le Real Madrid sort Manchester City et rejoint les demi-finales

Après s'être neutralisés (3-3) la semaine dernière à Santiago Bernabeu, tout restait à faire pour le Real Madrid et Manchester City. Et ce sont les Madrilènes qui ont obtenu leur qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions en battant les Cityzens mercredi 17 avril à l’Etihad Stadium de Manchester après prolongations (1-1, 4-3 t.a.b).



Les dix premières minutes du match voient les deux équipes mettre leur jeu en place, faire tourner le ballon et se chercher. Il faut attendre la 11e minute pour voir la première occasion du match. Elle est pour le Real Madrid. Camavinga – buteur à l'aller – tente sa chance du gauche après un beau mouvement collectif, mais le ballon est facilement capté par le gardien de City.



Les Madrilènes lancent véritablement le match quelques instants plus tard. Servi par Valverde côté droit, Vinicius, à la limite du hors-jeu, centre fort devant le but des Cityzens. Le ballon arrive dans les pieds de Rodrygo qui conclut en deux temps (0-1, 12e).



Manchester City ne tarde pas à répondre. Haaland reprend de la tête un centre de Bernardo Silva, mais le ballon passe au-dessus des buts de Lunin. L’attaquant norvégien remet ça dans les instants qui suivent, mais voit sa nouvelle tentative de la tête heurter la transversale du gardien du Real (19e).



Les Cityzens continuent de pousser. Kevin de Bruyne tente sa chance d’une frappe puissante du droit, mais voit sa tentative repoussée par Lunin (27e). Le Belge essaie une nouvelle fois six minutes plus tard (33e), mais le ballon passe au-dessus. Quelques instants plus tard, autour de Jack Grealish de voir sa tentative, contrée par la défense du Real, terminer dans le petit filet des buts madrilènes.



Malgré la pression des Cityzens, le score ne bouge plus jusqu’à la mi-temps. 0-1 pour le Real, alors qualifié (4-3, score cumulé).



La défense du Real craque

Les Cityzens continuent de mettre la pression dès le retour des vestiaires et attaquent d’entrée : Grealish voit sa puissante reprise de volée repoussée par Lunin. Malgré la pression exercée par City, le Real Madrid tient toujours, et les occasions se font plus rares.



Il faut attendre la 71e minute pour voir Grealish, de nouveau, se procurer une belle occasion dans la surface madrilène, mais sa frappe puissante à ras de terre arrive dans les bras du gardien du Real.



Les Cityzens sont enfin récompensés de leurs efforts. À la 76e minute, Doku rentre dans la surface madrilène et centre fort devant les buts. Le ballon est mal repoussé par Rüdiger dans les pieds de Kevin de Bruyne qui pousse le ballon au fond des filets de Lunin (1-1). Tout est à refaire.



Le milieu belge tente de remettre ça dans les secondes qui suivent d’une superbe frappe du gauche qui passe juste au-dessus des buts du Real. Kevin de Bruyne se crée encore une occasion un peu plus tard, reprenant du plat du pied un centre fort venu de la gauche, mais voit sa tentative passer au-dessus (82e).



Faute d’un autre but ajouté d’un côté comme de l’autre, et malgré les quatre minutes de temps additionnel, les deux équipes se quittent sur un score d’un but partout, soit 4-4 sur l’ensemble des deux matchs. Manchester City et le Real Madrid se dirigent finalement vers les prolongations.



Lunin, héros du Real lors des tirs au but

Les occasions se font un peu plus rares durant la prolongation… fatigue oblige. Il faut attendre la fin de la première période pour voir les Madrilènes à deux doigts de prendre les devants. Brahim Diaz centre depuis le côté gauche pour Rüdiger, mais ce dernier tire au-dessus des buts de City.



Les deux équipes ne parviennent pas à trouver la faille. Julian Alvarez tente sa chance du droit dans la surface du Real, mais voit sa frappe facilement captée par Lunin.



Et comme il n’y a pas eu de vainqueur au bout de 120 minutes de jeu, les deux équipes se départagent aux tirs au but. C'est finalement le Real Madrid qui sort vainqueur, notamment avec deux tirs au but arrêtés par Lunin.



En demi-finale, le Real Madrid rejoint le Bayern Munich victorieux (1-0) d’Arsenal – dans l’autre match qui se disputait également mercredi soir.