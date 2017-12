Loi portant baisse des loyers: Macky Sall demande au gouvernement de faire le point sur la mesure

Lors du Conseil des ministres d'hier, le Président de la République a exigé que le gouvernement lui fasse "le point" avant la fin du mois d'octobre 2016, de l'état de la mise en œuvre de la loi n° 2014 - 04 du 22 janvier 2014 portant baisse des loyers. Une "mesure économique et sociale qui vise à accroître le pouvoir d'achat des consommateurs et réduire la spéculation sur le marché de l'immobilier", a rappelé le chef de l'Etat qui a aussi demandé au gouvernement de "veiller au respect des droits des bailleurs, des locataires, des normes de construction, et de faciliter l'accès des Sénégalais au logement, à la propriété foncière et immobilière, à travers une meilleure promotion de l'habitat social, notamment dans les pôles urbains".





