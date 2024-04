M. Cheikh DIBA, Ministre des Finances et du Budget : « Je m’engage à mobiliser les ressources humaines du département vers davantage de performance.»

« C’est vrai, être ministre est un honneur immense ; je tâcherai de m’en montrer digne. C’est vrai, être ministre des finances et du budget est une lourde responsabilité ; je l’assumerai avec détermination. Ce pays m’a tout donné. Je donnerai ma vie à ce pays (…)



J’accepte avec humilité le brassard de chef d’équipe et je remercie de leur confiance le Président de la République Son Excellence M. Bassirou Diomaye FAYE et le Premier Ministre, M. Ousmane SONKO.



Je m’engage à mobiliser l’ensemble des ressources humaines de ce département, à améliorer leurs conditions de travail, à les pousser vers davantage de performance, à renforcer l’éthique, la transparence mais aussi la solidarité. »



Extrait du discours du MFB, lors de la passation de service le 11 janvier 2024.