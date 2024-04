MINISTÈRE DE LA FAMILLE ET DES SOLIDARITÉS | MAIMOUNA DIÈYE S’ENGAGE POUR UNE POLITIQUE FAMILIALE INCLUSIVE

La transition au ministère de la Famille et des Solidarités au Sénégal s’est déroulée vendredi avec la passation de service entre l’ancienne ministre Thérèse Faye Diouf et la nouvelle ministre Maimouna Dièye. Lors de cette cérémonie, Thérèse Faye Diouf a dressé le bilan de ses réalisations à la tête du département, tandis que Maimouna Dièye a affirmé son engagement à poursuivre ces efforts.



Maimouna Dièye a débuté en saluant le travail de son prédécesseur, soulignant l’importance de la continuité dans les politiques gouvernementales. Elle s’est ensuite engagée à travailler ardemment pour la réussite du projet de transformation systémique du Sénégal, promouvant une politique familiale authentique.



À cette occasion, la nouvelle ministre a appelé ses collaborateurs à redoubler d’engagement et d’abnégation, tout en valorisant la rigueur, la ponctualité, l’assiduité et le travail acharné.



Madame la ministre a également annoncé son intention de garantir un financement innovant pour la santé des femmes et des enfants, soulignant que les principaux objectifs de son ministère seront de renforcer le tissu familial, de protéger et d’assister les couches vulnérables, notamment les femmes, les enfants et les personnes handicapées, et de réduire les inégalités en matière d’accès aux services sociaux de base.



Maimouna Dièye s’est engagée à faciliter l’accès à une assurance maladie et à la couverture sanitaire universelle pour les femmes et les enfants, conformément aux objectifs du nouveau gouvernement. Elle a souligné l’importance de la prévention dans ces efforts.

































































Rts