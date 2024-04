Message du PR Bassirou Diomaye Faye: « Nous avons la responsabilité de préserver et de perpétuer le vivre ensemble qui fait la fierté du Sénégal »

Le chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Diakhar Faye a effectué ce mercredi la prière de l’Aid Al Fitr à la Grande mosquée de Dakar. En présence de plusieurs autorités notamment le maire de la commune de Dakar Plateau, Alioune Ndoye, le Grand Serigne de Dakar, le gouverneur Al Hassane Sall, le directeur de cabinet du président de la république et du ministre de l’économie, du plan et de la coopération, le chef de l’Etat a rendu grâce à Dieu après avoir terminé sa prière de ce jour, correspondant à la fin mois de ramadan.



Une occasion pour le nouveau président de saluer l’esprit d’unité qui a prévalu lors de la célébration de la fête de Korité. « Je rends grâce à Dieu, pardonne et demande pardon à tout un chacun. Nous avons besoin d’un Sénégal de paix, d’unité et de cohésion sociale. Il est de notre responsabilité d’entretenir ce vivre ensemble reconnu par le monde entier. Car, c’est un héritage sacré que nous nous devons de perpétuer » a lancé le président de la république adressant au passage, son message à la communauté musulmane.





































dakaractu