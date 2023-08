Mohamed Samba Djim dit Hannibal Djim en réanimation: FRAPP dénonce l'attitude hors la loi de l'État du Sénégal

Son état a amené l'État du Sénégal à l'évacuer au service de réanimation de l'hôpital Principal de Dakar au lieu de le libérer. Le plus grave c'est que l'État du Sénégal refuse que sa famille visite Mohamed Samba Djim dit Hannibal. Que cache ce refus de visite ?



Serigne Cheikh Bara Ndiaye aussi en grève de la faim et à l'hôpital Principal de Dakar se voit refuser des visites. Que cachent ces refus de l'État du Sénégal ?



Même des condamnés ont droit à des visites. Mohamed Samba Djim dit Hannibal et Cheikh Bara Ndiaye sont toujours présumés innocents. Pourquoi ne peuvent-ils pas recevoir de visite ?



Le FRAPP tiendra l'État du Sénégal et particulièrement Macky Sall pour responsable de tout ce qui arrivera à Mohamed Samba Djim dit Hannibal, à Serigne Cheikh Bara Ndiaye, à Ousmane Sonko et à leur plus de 1020 codétenus politiques.



Le FRAPP exige la libération de Hannibal Djim, Serigne Cheikh Bara Ndiaye, du chef de l'opposition sénégalaise Ousmane Sonko et de leurs 1020 codétenus politiques.