Moulin Rouge : les ailes du célèbre cabaret parisien sont tombées

Jeudi 25 avril, le Moulin Rouge, à Paris, apparaît comme amputé. Dans la nuit de mercredi à jeudi, les ailes du célèbre cabaret sont tombées, sans faire de blessé. Ici, les ailes tournaient depuis 135 ans, une longue période de féerie, de frou-frou et de French Cancan. Une salle de bal où se mélangeaient à l'époque les petites gens et la haute société.



Le Moulin Rouge reste ouvert

Les danseuses du cabaret sont le cœur du Moulin Rouge, toutes en jambes, en paillettes et en plumes. Certaines sont même devenues célèbres avec leurs surnoms canailles : "La Môme Fromage", "Mimi-patte en l’air" ou encore "La Goulue", qui a tapé dans l'œil des propriétaires. Des stars qui font rayonner l'image d'un Paris carte postale, bien au-delà des frontières de la France. Jeudi soir, les touristes ne seront pas déçus. Le célèbre Moulin Rouge reste ouvert. Quoi qu'il arrive, le spectacle ne s'arrête jamais.



































France Info