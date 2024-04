Nommé Dg du Port, la première réaction de Waly Diouf Bodian

« Je me considère comme quelqu’un qui est en mission et qui va devoir, comme ceux qui viennent d’être nommés à des stations de responsabilité, nous évertuer à donner corps au projet qui a été proposé aux sénégalais.



Le Port est une structure importante. Pour pouvoir décliner une feuille de route, il va falloir s’imprégner de ce qui s'y passe.



Nous sommes des fonctionnaires aguerris. Je suis dans l’administration sénégalaise depuis 20 ans, à la Direction générale des impôts et domaines. Je crois qu’au niveau du Port, nous pourrons apporter notre touche pour garder la structure dans une logique de performance.»





































































Igfm