Ofnac : Serigne Bassirou Gueye annonce la publication des rapports

Rédigé par Dakarposte le Mardi 23 Avril 2024 à 02:38

Sur instruction du président de la République Bassirou Diomaye Faye, les rapports de l’Office national de Lutte contre la Fraude et la Corruption 2019, 2020 et 2021 ont été publiés. Il reste les rapports de 2022 et 2023, et le président de l’Ofnac Bassirou Gueye annonce leur publication prochaine.