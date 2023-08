Ousmane Sonko a repris connaissance, informe Me Ciré Cledor Ly. Il avait été admis en service de réanimation dans la nuit de mercredi à jeudi. Tombé dans le coma à 4h30 du matin, il a repris connaissance dans la journée.



Selon son avocat Maître Ciré Clédor Ly, qui a pu lui rendre visite aujourd'hui en compagnie de son médecin personnel, il est sous perfusion pour l'instant car trop faible pour refuser de s'alimenter, mais compte reprendre sa grève de la faim pour réclamer sa libération.



Ousmane Sonko est en grève de la faim depuis son incarcération le 31 juillet dernier. Il est poursuivi pour sept chefs d’accusation dont appel à l’insurrection et atteinte à la sûreté de l’État. Le but de cette grève, c’est de protester contre « le régime dictatorial » du président Macky Sall.