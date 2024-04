Pétrole et gaz, migration… Les raisons de la visite de Charles Michel à Bassirou Diomaye Faye

Comme annoncé un peu plus tôt, Charles Michel, président du Conseil européen, sera à Dakar ce lundi 22 avril. Le Belge va rencontrer le ministre des Affaires Etrangères et de l'Intégration africaine, Yacine Fall, avant une audience avec le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye.



La rencontre entre le président sénégalais et celui du Conseil européen aura lieu à 19h GMT. Les deux hommes discuteront de l’état de la coopération multilatérale entre le Sénégal et l'Union Européenne, avec un accent mis sur les sujets de l’énergie, de la migration et de l’exploitation des ressources naturelles.



L'occasion pour le président Bassirou Diomaye Faye de partager plus en détails sa vision du partenariat stratégique entre le Sénégal et l’Europe et de la communauté internationale de façon générale.











































































































































































































































































































































































































































































































seneweb