Pikine / L'entrepreneur de la grande mosquée livre ses impressions : " À part Massalikoul Djinaan et la grande mosquée, celle de Pikine est la plus grande "

Selon Babacar Fall, l'entrepreneur de l'ouvrage de la grande mosquée, cette construction s'est faite en 20 mois et demeure une mosquée qui fait partie des plus grandes de Dakar.

Avec 4.000 places, "ce patrimoine religieux est la troisième mosquée en terme de capacité derrière Massalikoul Djinaane et la mosquée de Dakar", lancera t-il.

