Possibilité d’un retour au pouvoir : Un pari risqué pour Macky Sall…?

Il aura fallu mener un combat ardu face au régime de Macky Sall, pour réussir à porter un nouveau président à la tête du pays. Le dimanche 24 mars 2024, reste une date mémorable qui sera gravée dans la mémoire collective. Bassirou Diomaye Faye remporte l’élection présidentielle avec 54,28% devant « le candidat de Benno, Amadou Bâ ». Une victoire de l’opposition dès le 1er tour! Ce qui est une première dans l’histoire politique du Sénégal. Après les félicitations et encouragements tous azimuts, le président de la République va devoir passer le témoin à son successeur. Le président Macky Sall, annonçant le 3 juillet 2023 qu’il en avait fini et qu’il terminait son deuxième et dernier mandat. C’est donc clair que la parole donnée a été respectée.

Cependant, il est à légitimer une seule question : « Macky Sall est-il prêt à faire son come-back en tant que candidat de son parti à la prochaine présidentielle » ? D’après certaines indiscrétions, celui qui est désigné par Macron comme envoyé spécial du 4P (Pacte de Paris pour les peuples et la Planète) n’envisage pas abandonner la gestion du parti Apr. En d’autres termes, « Macky Sall compte rester toujours le chef et gérer le parti… »! Mais dans quel but, d’autant plus qu’il compte partir visiblement vers d’autres horizons ? Veut-il se préparer à un possible retour pour une prochaine élection?

Un come-back à risques …?

Le président Macky Sall a été le personnage central de l’élection à laquelle il n’a pas pris part. Même bien avant le début de la préparation de l’élection, la question du choix de la candidature au sein de sa coalition avait suscité beaucoup de bruit. Plusieurs responsables ont commencé à quitté la coalition et le parti pour exprimer leur désaccord sur le choix du candidat. En même temps, des responsables de haut rang se rebellent sous le « silence assourdissant » du président Macky Sall.



Mais l’organisation de l’élection et ses multiples rebondissements ont déclenché des réactions au sein même de la mouvance. Plusieurs responsables n’ont pas apprécié le report annoncé de l’élection et surtout, l’amnistie qui n’a pas permis, selon ces responsables, de rendre justice aux personnes qui ont péri dans les manifestations sans compter les dégâts causés, évalués à plusieurs milliards. Ce qui a suscité beaucoup de frustrations à l'intérieur et en dehors du camp présidentiel. Dans ces conditions un retour apaisé est-il possible ?



Il faut préciser que l’ombre planant sur un scrutin en forme de référendum sur son bilan à la tête du Sénégal pourrait persister même en cas de retour espéré du président Macky Sall.



Et le sénégalais…?



En dehors des nombreux responsables dans son propre camp qui voient en lui le premier responsable de la défaite d’Amadou Bâ, le président Macky Sall peut également se tromper en pensant pouvoir revenir aisément et briguer de nouveau le suffrage des sénégalais.



Les emprisonnements, répressions de manifestations, l’impunité et autres actes qui lui ont été prêtés par les sénégalais peuvent constituer un blocage pour le président Macky Sall. Après deux mandats et douze ans à la tête du Sénégal, le président quittera le pouvoir d'ici à quelques jours. Toutefois, son bilan essentiellement marqué par des investissements massifs dans les infrastructures, la hausse du chômage chez les jeunes qui a ressuscité le phénomène « Barça wala Barsakh » et une crise politique inédite dans l'histoire du Sénégal, a retenu l’attention de la majorité des sénégalais.

Ces derniers pourront-ils baliser la voie pour accueillir de nouveau Macky Sall? Si ce dernier y croit, le Sénégalais qui a lourdement sanctionné son régime semble avoir besoin de temps pour soigner ses plaies...



























































dakaractu