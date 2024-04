Premier voyage à l’étranger- Nouackchott déroule le tapis rouge pour le Président Bassirou Diomaye Faye

Le nouveau Président de la république, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a effectué son premier voyage à l’étranger ce jeudi 18 Avril 2024. Comme annoncé par dakarposte, il s’est rendu en Mauritanie pour y rencontrer son homologue Mohamed Ould Cheikh El Ghazzouani .



Comme vous le voyez dans cet extrait parvenu à dakarposte, le chef de l'Etat du Sénégal a été chaleureusement accueilli à Nouackchott. Plusieurs personnes, dont certains notamment des Sénégalais établis en Mauritanie brandissant des banderoles de bienvenue, s'étaient rassemblées à l'aéroport pour saluer l'arrivée du chef de l'Etat du "pays de la Téranga"







Pour rappel, le Président Bassirou Diomaye Faye, est arrivé jeudi matin à Nouakchott pour entamer une visite d’amitié et de travail en République Islamique de Mauritanie, sa première visite à l’étranger depuis sa prise de fonction au début du mois.



Selon nos confères de l'agence mauritanienne d'informations, le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazzouani, Président en exercice de l’Union Africaine, a accueilli l’hôte sénégalais à l’aéroport international de Nouakchott, entouré du Premier Ministre Mohamed Ould Bilal Messoud, du ministre chargé de la Présidence de la République, des Chefs d’État-major des Forces Armées et de Sécurité, du Chef d’État-major particulier du Président de la République, du wali de Nouakchott-Ouest, de la vice-présidente de la Région de Nouakchott et des ambassadeurs des deux pays frères.



Après avoir écouté les hymnes nationaux mauritanien et sénégalais et passé en revue les unités venues rendre les d’honneur, le Président sénégalais a salué le président de l’Assemblée Nationale, le président du Conseil constitutionnel, le ministre secrétaire général de la Présidence de la République, le ministre conseiller de la Présidence de la République, des membres du Gouvernement, de hauts dignitaires de l’État, des membres du corps diplomatique africain accrédité en Mauritanie et des représentants de la communauté sénégalaise vivant en Mauritanie.



Pour sa part, le Président mauritanien a salué la délégation accompagnant le Président sénégalais, qui comprend plusieurs personnalités de haut rang, dont MM:



– Madame Yacine FALL, ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères;



– Monsieur Malick NDIAYE, ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens;



– Madame Fatou DIOUF, ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires;



– Sonar Ngom, ministre, conseiller diplomatique du président de la République;

– M. Birame Mbagnick DIAGNE, ambassadeur du Sénégal en Mauritanie;

– M. Mamadou NDIAYE, ambassadeur, chef du Protocole.