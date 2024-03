Premières tendances : Khalifa Sall, Amadou Bâ, Idrissa Seck et Cie ont été battus dans leur bureau de vote !

Après 10 heures de vote, les premiers résultats commencent à émerger pour l’élection présidentielle de ce dimanche 24 mars. Au bureau de vote numéro 9 du centre de vote HLM Grand-Médine, le candidat de la coalition BBY, Amadou Ba, a subi une défaite face à Bassirou Diomaye Faye. Selon les chiffres rapportés, Bassirou Diomaye a remporté 237 voix contre 84 pour Amadou Ba.



L’ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, a également été battu dans son propre bureau de vote numéro 6, situé au centre de l'école Grand-Yoff 02, également connue sous le nom d'École Marché. Il a été devancé par Bassirou Diomaye Faye, obtenant 219 voix contre 53 pour le leader de la coalition "Khalifa 2024".



De plus, Barthélemy Dias, l’actuel maire de Dakar et lieutenant de Khalifa Sall, a également subi une "défaite" dans son bureau de vote à l'école Masse Massaer Niang (bureau numéro 1). Les partisans de Khalifa Sall ont obtenu 70 voix contre 218 pour Diomaye Faye.



En outre, Idrissa Seck, ancien Premier ministre et ancien maire de 15, a également été défait dans son bureau de vote. Celui qui avait terminé deuxième lors de la dernière élection présidentielle n'a recueilli que 61 voix dans son bureau de vote, tandis que l'un de ses adversaires, Bassirou Diomaye Faye, en obtenait 161 à l'école Malick Kaïré, bureau numéro 4 à Thies Ouest.







































