Premières tendances électorales : Amadou Bâ va s’exprimer…

Au moment où les premières tendances sont en train de tomber, le candidat entend faire une déclaration à 00h30m au siège de l’APR, annonce son directoire national de campagne qui félicite dans la foulée la bonne organisation du scrutin.



À en croire le directoire de campagne, « les premières tendances montrent que le camp républicain et démocratique a déjoué les

pronostics sur son effondrement annoncé comme inévitable. Un basculement du Sénégal dans l'aventure populiste n'est pas une fatalité ».



Amadou Bâ et son directoire de campagne disent respecter les prérogatives des différentes institutions chargées du recensement et de la proclamation des résultats. « Le camp qui jubile avant de connaître le résultat démontre seulement une volonté de manipulation et de conquête du pouvoir par le vandalisme. Personne ne pourra se substituer à la volonté du peuple issue du recensement effectif de ses votes. Pour notre part, et au regard des remontées des résultats effectuées par nos équipes expertes, nous sommes certains d'être, dans le pire des cas, dans un couplé de second Tour » présage un deuxième tour.































