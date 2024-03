Présidentielle 2024 : la CENA fait le point

"À la mi-journée de ce dimanche 24 mars 2024, le scrutin présidentiel se déroule de manière globalement satisfaisante sur toute l’étendue du territoire national et à l’étranger", a d'abord dit la Commission.



Et d'ajouter : "Depuis l’ouverture des bureaux de vote, à 8 h 00, jusqu’aux alentours de 14 h 00, de nombreux citoyens et citoyennes ont effectué ou continuent d’accomplir leur droit de vote dans le calme, la paix et la discipline."



Pour l'heure, aucun dysfonctionnement majeur signalé à la CENA



La Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) a par ailleurs rassuré en faisant savoir que "pour l’heure, aucun dysfonctionnement majeur n’a été signalé à la CENA, qui dispose d’un contrôleur dans chacun des 15 633 bureaux de vote répartis sur l’ensemble du territoire national ainsi que dans les 807 bureaux de vote établis à l’étranger."



En conclusion, la CENA indique que "la plateforme de supervision du scrutin mise en œuvre par le service informatique de la CENA et fondée sur un échantillon significatif de 553 bureaux de vote témoins donne les résultats ci-après :



-Bureaux ouverts à l’heure : 97,7 %

-Matériel électoral complet : 98,76 %

-Déroulement normal du vote : 98,76 %

-Présence de la sécurité : 94,52 %.