Prestation de serment de Bassirou Diomaye Faye : Une quinzaine de chefs d'État attendus à Dakar

Le nouveau président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, sera officiellement installé dans ses nouvelles fonctions de chef de l'État et de chef suprême des armées sénégalaises, le mardi 2 avril 2024. La solennelle cérémonie de prestation de serment aura lieu à 11 h, au centre d'exposition de Diamniadio.

Au cours de cette tradition républicaine, devant les sept sages du Conseil constitutionnel, les Sénégalais et de prestigieux invités, dont une quinzaine de chefs d'État, Son Excellence Diomaye Faye s'engagera à respecter et faire respecter la Constitution de la République.



La prestation de serment sera suivie de la cérémonie de passation de pouvoir au palais de la République. Un cérémonial par lequel le président de la République sortant, Macky Sall, passera officiellement le témoin à son successeur Bassirou Diomaye Faye.



Le nouveau locataire du palais de l'avenue Léopold Sédar Senghor entamera officiellement son bail de cinq ans à la tête du pays.













































