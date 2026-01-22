Primes des « Lions » après le sacre : la FSF dévoile les chiffres

Après la récompense exceptionnelle accordée par le président de la République, Bassirou Diomaye FAYE — 75 millions de francs CFA par joueur, assortis d’un terrain de 1 500 m² sur la Petite Côte — la Fédération sénégalaise de football (FSF) a, à son tour, levé le voile sur les primes versées aux « Lions ».
Ces montants, octroyés par l’instance fédérale, concernent non seulement le sacre à la CAN 2025, mais également la qualification et la participation à la compétition continentale.
Selon les calculs du quotidien L’Observateur, un joueur ayant pris part à l’intégralité du parcours des « Lions » percevra un total de 136 millions de francs CFA. À la dotation présidentielle s’ajoutent ainsi 61 millions de francs CFA provenant directement de la FSF.
Dans le détail, l’enveloppe fédérale se décompose comme suit :
7 millions de francs CFA au titre de la prime de qualification (répartie au prorata des matches disputés),
6 millions de francs CFA pour la participation à la CAN,
48 millions de francs CFA liés au parcours en phase finale, répartis entre les différentes étapes :
4 millions pour les huitièmes de finale,
6 millions pour les quarts de finale,
8 millions pour les demi-finales,
10 millions pour la finale,
20 millions pour le trophée.
Un pactole à la hauteur de la performance des Lions, désormais double champions d’Afrique, et symbole de la reconnaissance des autorités et de la Fédération envers les héros de la CAN 2025.
Walf
