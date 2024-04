Publication des rapports des corps de contrôle : « Ce régime doit se mettre au travail… » (Abdou Mbow)

En conseil des ministres le mercredi 17 avril, le Président de la République Bassirou Diomaye Faye a instruit les corps de contrôle (l’IGE, l’OFNAC et la Cour des Comptes) de publier les rapports des cinq dernières années. Une directive présidentielle qui alimente, depuis lors, tous les débats.







Interpellé sur cette question qui fait grand tollé, le député et premier vice-président de l'Assemblée nationale, Abdou Mbow s’est gardé de tout ‘’commentaire’’.







« Je n’ai aucun commentaire à faire par rapport à une telle faute de gestion. Je ne suis ni procureur ni quelqu’un qui a eu à gérer quelque budget que ce soit », a-t-il rétorqué sur la RFM, ce vendredi. Poursuivant, le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, repris par Pressafrik.com, souligne : « les fautes de gestion, il faut les dénoncer. S’il y a des poursuites, il faut les faire. Mais de grâce, il faut se mettre au travail ».







« Je pense qu’ils (le nouveau président de la République et son gouvernement, Ndlr) doivent se mettre au travail. C’est mieux, parce que le Sénégal a besoin d’un régime qui travaille. Mais on a trop parlé avec ces rapports, publications, des débats à n’en plus finir. Je pense que, quand même, il faut qu’ils travaillent à régler le problème du budget dont on parle », tacle-t-il.























































