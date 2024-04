RAPPORTS COUR DES COMPTES : DEMANDE D’AUDIENCE DES MAGISTRATS À DIOMAYE…

Rédigé par Dakarposte le Lundi 22 Avril 2024 à 18:12

Le nouveau président de la République Diomaye Faye a manifesté une volonté claire de promouvoir la transparence et la responsabilité dans la gestion publique en demandant aux Organes de contrôle de publier leurs rapports dans les plus brefs délais. Et la Cour des comptes est déjà dans les starting-blocks…