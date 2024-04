REDDITION DES COMPTES … : « IL Y A DES RAPPORTS DES CORPS DE CONTRÔLE QUI SONT DÉJÀ DISPONIBLES » (ALLA KANE DE MAGUI PASTEF)

« Vous allez trop vite. Mais attendez ! Vous allez voir qu’on va faire l’état des lieux partout où les finances du peuple ont été gérées. Ça, c’est le peuple qui l’exige. C’est une demande populaire ». C’est Alla Kane de Magui Pastef, et du cabinet politique du Premier ministre Ousmane Sonko qui s’est prononcé dans le cadre d’une interview exclusive accordée à Bes Bi. Selon lui, « les dossiers seront mis sur la table. Des gens vont rendre compte de leur gestion. D’ailleurs, il y a des rapports des corps de contrôle qui sont déjà disponibles. La justice va les exploiter ».





À la question de savoir est ce que le scandale présumé des 94 milliards et l’affaire Prodac qui a couté à Sonko son inéligibilité allait être révisité, Alla Kane s’est voulu être plus clair. « Personnellement, je suis d’accord avec eux. Sur ces dossiers, comptez bien sur nous. Et puis, la reddition des comptes, c’est le minimum à faire avant de se projeter sur d’autres chantiers de l’Etat. Puisqu’il faut que nous sachions d’où nous venons et vers où nous





Allons », assure-t-il. Avant de poursuivre : « Quand nous étions dans l’opposition, certaines choses pouvaient échapper à notre vigilance. Maintenant que nous sommes au pouvoir, nous aurons accès à tous ces dossiers. Et croyez-moi, la lumière sera faite sur ces deux affaires qui ont toutes tenu en haleine l’opinion nationale et internationale ».



































dakarmatin