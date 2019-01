Rassemblement illicite : fortune diverse pour les « Khalifistes » à la barre

Le tribunal correctionnel de Dakar a vidé, hier, l’affaire des deux « khalifistes » arrêtés le 10 septembre 2017, lors de manifestations au cours desquelles un bus de Dakar Dem Dikk a été saccagé. Poursuivis pour rassemblement illicite, destruction de bien appartenant à autrui et actes divers, l’un des prévenus, Charles Mandiang, par ailleurs garde-corps du maire de Grand Yoff, a été relaxé. Son co-prévenu, Mamadou Lamine Samaté, proche également de l'ex-maire de Dakar, est condamné à 2 ans dont 2 mois fermes. Lors de leur procès tenu le 8 janvier dernier, les prévenus avaient clamé leur innocence. Charles Mandiang avait nié sa présence sur les lieux de la manifestation. Quant à Samaté, il avait confié qu’il était sorti pour voir ce qui se passait, lorsqu’il a eu vent de la manifestation. Et c’est à son arrivé à hauteur du pont de l'émergence qu'il a été interpellé par la police. Le parquet n’avait pas cru en leurs dénégations. Le substitut Seydina Oumar Diallo avait soutenu que les prévenus avaient pris part aux manifestations, mais n'ont pas participé au saccage du bus, car la vidéo ne les a pas montrés. C’est pourquoi, il avait requis 2 ans dont 1 an ferme.







dakaractu