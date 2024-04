Renversement bus à Koungheul : Le bilan s'alourdit à 14 morts, le ministre des transports en route pour s'enquérir de la situation

Koungheul (Kaffrine). En effet, le bilan s'est alourdi à 14 morts. Selon notre source, des victimes se sont retrouvées coincées dans le bus qui s'est renversé suite à l'éclatement du pneus droit. Il a fallu faire appel à un camion bénne pour sauver certaines victimes. La même source renseigne que le ministre des transports est en route pour Koungheul. Pour rappel, on parle d'une cinquantaine de blessés légers et graves. Le gouvernement et le sous-préfet sont déjà sur place. Les victimes au nombre de 62 ont été transportées au district sanitaire de Koungheul. Nous y reviendrons....





































































dakaractu