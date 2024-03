Résultats provisoires : Aly Ngouille Ndiaye félicite Bassirou Diomaye Faye

Le candidat Aly Ngouille Ndiaye n’a pas attendu la fin de la proclamation des résultats pour féliciter son adversaire Bassirou Diomaye Faye. Alors que les premières tendances sont largement favorables au poulain d’Ousmane Sonko, il a fait un post pour le féliciter de sa victoire dans la commune de Linguère.



« J’adresse mes félicitations à la coalition Diomaye Président pour sa victoire dans la commune de Linguère. En tant que maire et candidat à cette élection présidentielle, je remercie tous mes militants et sympathisants pour leur soutien et leur engagement indéfectibles. Je vous invite à rester unis et optimistes pour l’avenir. Bravo à chacun d’entre vous pour le travail acharné, et continuons à croire en notre vision commune », a-t-il écrit.





















































dakaractu