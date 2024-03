Résultats provisoires de l’élection présidentielle du 24 mars dernier : la razzia de Bassirou Diomaye Diakhar Faye avec 54,28% confortée

C’est désormais officiel, les résultats provisoires de l’élection présidentielle du 24 mars dernier sont connus. La Commission national de recensement des votes sise à la Cour d’appel de Dakar a procédé hier, mercredi 27 mars 2024, à la publication de ses chiffres issus de la compilation de tous les procès-verbaux (PV) issus des différents centres de votes au Sénégal et à l’étranger. Face à la presse, le président de la Cour d’appel de Dakar, Amady Diouf, par ailleurs président de ladite Commission national de recensement des votes, tout en confirmant les tendances consacrant la large victoire de l’opposant Bassirou Diomaye Diakhar Faye devant le candidat du régime sortant, Amadou Ba, a indiqué qu’«aucune réserve n’a été relevée sur les données agrégées par sa commission». Poursuivant ainsi son propos, le président de la Commission nationale de recensement des votes a indiqué que le désormais successeur du président Macky Sall a obtenu 54,28% des résultats provisoires du scrutin.



Le lieutenant du maire de Ziguinchor est suivi par le candidat de la coalition Benno bokk yaakaar (BBY), Amadou Ba, arrivé deuxième (2e) à l’issu de ce scrutin avec un score de 35,79 %, selon ces chiffres provisoires rendus publics par la Commission nationale de recensement des votes. La troisième (3e) place est occupée par le candidat du Parti de l’unité et du rassemblement (PUR), Aliou Mamadou Dia, qui a obtenu 2,80% des suffrages valablement exprimés. Le candidat de la coalition «Khalifa Président» et leader de la plateforme «Taxawu Sénégal», Khalifa Ababacar Sall, pointe à la quatrième (4e) position avec 1,56% des voix, devant le leader du parti Rewmi, Idrissa Seck, qui en a obtenu 0,90%.Thierno Alassane Sall occupe la 6e place avec 0,58% et Boubacar Kamara 7e avec 0,52% et Aly Ngouille Ndiaye (8e) avec 0,47% Aux 9e 10e et 10e places nous avons respectivement Pape Djibril Fall : 0,41% ; Serigne Mboup : 0,36% et Déthié Fall : 0,35%.



Pour leur première participation, le Pr Daouda Ndiaye (11e) est crédité de 0,35% des voix, Anta Babacar Ngom (12e) avec 0,34%, Cheikh Tidiane Dièye (13e) engrangeant 0,34% et Mame Boye Diao (14e) avec 0,33% ont réussi à devancer les ténors comme Mamadou L. Diallo (15e) avec 0,22%, Mahammed Boun Abdallah Dionne (16e) avec 0,19% et Malick Gackou (17e) avec 0,14%. Au bas du tableau de ces résultats, nous avons Habib Sy (19e) qui a obtenu 0,07%. A noter qu’à moins de 72 heures du scrutin, les candidats Cheikh Tidiane Dièye et Habib Sy ont annoncé le retrait de leurs candidatures au profit de Bassirou Diomaye Faye.



Nando CABRAL GOMIS







Les chiffres du scrutin présidentiel du dimanche 24 mars 2024 publiées hier, mercredi 27 mars 2024, par la commission nationale de recensement des votes.



Nombre d’électeurs inscrits : 7.371.890



Nombre de votants : 4.519.253



Nombre d’enveloppes trouvés dans les urnes: 4.519.253



Nombre de bulletins nuls: 33.991



Suffrages valablement exprimés : 4.485.165



Taux de participation : 61,30%



ONT OBTENU :



Boubacar Camara 23.359 voix soit 0,52%



Cheikh Tidiane Dieye 15.172 voix soit 0,34%



Dethié Fall 15.836 voix soit 0,35%



Daouda Ndiaye 15895 voix soit 0,35%



Habib Sy 3026 voix soit 0,07



Khalifa Ababacar Sall 69.760 voix soit 1,57%



Anta Babacar Ngom 15.457 voix soit 0,34%



Amadou Ba 1.605.086 voix soit 35,79%



Idrissa Seck 40.286 voix soit 0,90



Aliou Mamadou Dia 125.690 voix soit 2,80%



Serigne Mboup 16.049 voix soit 0,36%



Pape Djibril Fall 18.304 voix soit 0,41 %



Mamadou Lamine Diallo 9.998 voix soit 0,22%



Mouhamad Boun Abdallah Dione 8.435 voix soit 0,19



El Hadj Malick Gackou 6.343 voix soit 0,14%



Aly Ngouille Ndiaye 20.964 voix soit 0,47



El Hadj Mamadou Diao 14.591 voix soit 0,33



Bassirou Diomaye Diakhar Faye 2.434.751 voix soit 54,28%



Thierno Alassane Sall 25.964 voix soit 0,58%

















































SudQuotidien