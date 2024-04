SENEGAL-ECONOMIE / Création d’emplois, réduction du coût de la vie : le patronat aux côtés de l’Etat

Le secteur privé sénégalais a pris l’engagement mardi d’’’accompagner l’État dans la création d’emplois et la réduction du coût de la vie’’, a appris l’APS de la présidence sénégalaise.



Les leaders des organisations patronales en ont fait la promesse lors d’une audience que leur a accordée cet après-midi le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye.



Ils ‘’se disent rassurés par le discours du Chef de l’État et son engagement à soutenir le secteur privé national’’.



Avant les organisations patronales, le président Faye a reçu plus tôt dans la matinée les secrétaires généraux des organisations syndicales représentatives.



‘’Les discussions ont porté sur les préoccupations du monde du travail, notamment les pistes de solutions aux problématiques liées à l’emploi, à l’augmentation du pouvoir d’achat et aux conditions de travail’’, précise la présidence de la République.



Elle ajoute que ‘’les leaders syndicaux ont salué la démarche et l’esprit d’ouverture du Président de la République’’.























































aps